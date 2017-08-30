В Киеве появились дополнительные автобусные остановки

Так, остановки автобусов появились для маршрутов № 21, а также № 61. Эти данные распространили в пресс-службе КГГА. В частности, были введены дополнительные остановки для автобусного маршрута номер 21 – на остановке под. названием ул. Закревского (для маршрутов номер 30, а также номер 47, 50), а также на ул. Сабурова, которая ранее носила название "Жилые дома".

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице переименовали некоторые остановки общественного транспорта. В частности, новые названия были присвоены остановкам автобусов номер 37, а также номер 56 – сообщали ранее в КГГА.