14:20 29.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице в сентябре откроют три новые школы

Первого сентября 2017 г. в столице будут открыты сразу три новые школы.

В столице в сентябре откроют три новые школы

Такое сообщение поступило от В. Кличко – мэра города. Кличко анонсировал открытие вскоре трех новых школ, а также десяти детсадов – как новых, так и после реконструкции. Мэр отметил, что ему приятно проводить заседание в новой красивой школе, которая недавно была достроена и откроет свои двери уже первого сентября.

Кроме данной новой школы на Соломенке в начале сентября также впервые откроют еще две новых школы – в районе Дарницы. Кличко подчеркнул, что открытие сразу трех школ – это наилучший за 12-ть лет показатель.

Как сообщал УРА-Информ, на территории одной из столичных школ обнаружили труп.


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