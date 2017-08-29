В столице в сентябре откроют три новые школы

Такое сообщение поступило от В. Кличко – мэра города. Кличко анонсировал открытие вскоре трех новых школ, а также десяти детсадов – как новых, так и после реконструкции. Мэр отметил, что ему приятно проводить заседание в новой красивой школе, которая недавно была достроена и откроет свои двери уже первого сентября.

Кроме данной новой школы на Соломенке в начале сентября также впервые откроют еще две новых школы – в районе Дарницы. Кличко подчеркнул, что открытие сразу трех школ – это наилучший за 12-ть лет показатель.

Как сообщал УРА-Информ, на территории одной из столичных школ обнаружили труп.