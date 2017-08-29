В столичные учебные заведения инвестируют 11 миллиардов гривен

Эти сведения 29 августа в рамках заседания коллегии КГГА распространил мэр Киева Виталий Кличко. Согласно его словам – образование для всех сейчас является приоритетом. По данной причине сразу четвертая часть бюджета столицы будет направлена именно на образование. В 2017-ом году примерно 11-ть миллиардов гривен пойдет на данную сферу – на школы, на детсады, на прочие учебные заседания города – подчеркнул Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко также анонсировал открытие сразу трех новых школ в столице первого сентября.