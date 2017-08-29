09:59 29.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В аэропортах Киева задержали почти 50 человек

В течении двух дней сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задокументировали огромное количество преступлений в аэропортах столицы.

В аэропортах Киева задержали почти 50 человек

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно словам правоохранителей, всего за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 человек.

При этом наибольшее количество правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

В результате пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и шесть задач по базе данных Интерпола.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами.


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