В аэропортах Киева задержали почти 50 человек

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно словам правоохранителей, всего за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 человек.

При этом наибольшее количество правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

В результате пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и шесть задач по базе данных Интерпола.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в аэропорту Борисполь сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами.