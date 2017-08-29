На Осокорках мужчина с топором напал на соседа

Такие данные распространили в пресс-службе столичной полиции. Согласно данным – около частного дома недавно был обнаружен мужчина весь в крови. Вскоре 50-летнего пострадавшего отвезли в больницу.

Как выяснилось – в процессе распития спиртного между соседями произошел конфликт. Мужчина, разозлившись, схватил топор и ударил по голове своего соседа. Затем, оставив жертву, злоумышленник с места событий скрылся. Вскоре полиция задержала его – во дворе дома – это оказался местный житель 49-ти лет, ранее судимый.

Как сообщал УРА-Информ, в штате Нью-Мексико неизвестный начал стрелять в библиотеке. В итоге двое граждан погибли.