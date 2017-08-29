13:37 29.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев перевыполнил бюджет города

В течение полугода в столичный бюджет уже поступило 22,7 миллиарда гривен.

Киев перевыполнил бюджет города

Это – 102,4 процента от годового плана. Такие данные недавно распространил Г. Плиспервый замглавы КГГА. Согласно его словам – в столичный бюджет уже поступило 22,7 миллиона – то есть больше 102 процентов от запланированного.

В течение января-июня поступило 20,6 миллиарда гривен в общий горбюджет. А также 2,1 миллиарда гривен поступило в специальный фонд. Это – сборы, трансферты и налоги из бюджета страны – также сказано в сообщении. Плис также подчеркнул, что прирост в бюджет поступлений за полгода составил 24 процента.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман назвал госбюджет-2017 человекоцентричным.


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