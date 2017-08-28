В столице разбили памятную доску герою Небесной сотни

Данная доска находится в центре столицы Украины. Сообщение про этот инцидент разместила на странице в социальной сети Леся Лысак – сестра Романа Сеника. Согласно ее сообщению – в День Независимости Украины люди по-разному сходят с ума, к примеру, разбивают памятные доски, и при этом никто ничего не замечает.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее – в День Независимости - осквернили памятник, установленный в честь погибших на востоке Героев АТО. Монумент в виде меча, который пронзает карту России, злоумышленники облили краской.