В столичном парке неизвестные из травматического оружия ранили двух человек - ФОТО

В результате инцидента ранения из травматического оружия получили два человека. Как сообщают очевидцы вчера на улице Кирилловской в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку.

Внезапно на одного из них напал неизвестный. Он начал упрекать его в какой-то разборке, которая якобы произошла на Ветряных Горах.

Затем из-за кустов вышли еще двое и между мужчинами завязалась драка. Через несколько минут один из нападавших достал пистолет и сделал около шести выстрелов.

Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Скорая помощь увезла раненных в больницу, а на месте сейчас работает следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из ночных клубов Одессы произошла стрельба. Тут произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента был ранен один человека.