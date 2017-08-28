07:29 28.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172335:Polishuk

В столичном парке неизвестные из травматического оружия ранили двух человек - ФОТО

В Киеве в воскресенье вечером, 27 августа, в одном из парков во время драки началась стрельба.

В столичном парке неизвестные из травматического оружия ранили двух человек - ФОТО

В результате инцидента ранения из травматического оружия получили два человека. Как сообщают очевидцы вчера на улице Кирилловской в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку.

Внезапно на одного из них напал неизвестный. Он начал упрекать его в какой-то разборке, которая якобы произошла на Ветряных Горах.

Затем из-за кустов вышли еще двое и между мужчинами завязалась драка. Через несколько минут один из нападавших достал пистолет и сделал около шести выстрелов.

Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Скорая помощь увезла раненных в больницу, а на месте сейчас работает следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из ночных клубов Одессы произошла стрельба. Тут произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента был ранен один человека.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив