09:32 28.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве с понедельника ограничат движение на Южном мосту

В понедельник, 28 августа, в Киеве на Южном мосту начинается капитальный ремонт.

В Киеве с понедельника ограничат движение на Южном мосту

В связи с чем тут будет ограничено движение в направлении от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе. Ограничение будет действовать до 23 октября.

Как сказано в сообщении "Киевавтодор", опубликованном сегодня утром в Facebook, начиная с десяти часов утра сегодняшнего дня и до 23 октября на Южном мосту будет выполняться капитальный ремонт деформационных швов на эстакадном съезде с мостового перехода. Таким образом, движдение транспорта тут будет ограничено в сторону проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичных проспектах Броварском и Леся Курбаса в эти выходные было ограничено движения транспорта. Тут проводились ремонтные работы.


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