17:19 28.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Лыбидской площади ограничат движение

С 29-го августа и по 24-е сентября на Лыбидской площади города Киева будет частично ограничено движение автотранспорта.

На Лыбидской площади ограничат движение

Так, на столичной Лыбидской площади отчасти будет ограничено движение. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА.

С 10-ти часов утра 29 августа и до 24 сентября на Лыбидской будет частично ограничено движение – по причине необходимости провести здесь капитальный ремонт деформационных швов – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планируется закрыть на некоторое время движение некоторых трамваев – номер 8 и номе 29 - по причине проведения ремонта. Про это ранее информацию распространил "Киевпастранс". 


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