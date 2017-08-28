На Лыбидской площади ограничат движение

Так, на столичной Лыбидской площади отчасти будет ограничено движение. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА.

С 10-ти часов утра 29 августа и до 24 сентября на Лыбидской будет частично ограничено движение – по причине необходимости провести здесь капитальный ремонт деформационных швов – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планируется закрыть на некоторое время движение некоторых трамваев – номер 8 и номе 29 - по причине проведения ремонта. Про это ранее информацию распространил "Киевпастранс".