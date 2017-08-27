23:29 27.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172331:Polishuk

В Киеве BMW насмерть сбил велосипедиста - ФОТО

В Подольском районе столицы в воскресенье, 27 августа, водитель авто с литовскими номерами вдребезги разнес велосипед.

В Киеве BMW насмерть сбил велосипедиста - ФОТО

В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая.

Водитель-иностранец на BMW сбил насмерть мужчину 1976 года рождения. Машина ехала на бешеной скорости на регулируемом перекрестке.

Удар был настолько сильным, что части велосипеда разбросало на сто метров. Сам автомобиль также получил серьезные повреждения.

Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, выяснит следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 августа, сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с множественными травмами был доставлен в ближайшую больницу.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив