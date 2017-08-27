Синоптики предупреждает киевлян о грозе и шквалах

Синоптики предполагают грозу, и сильный ветер. Как сказано в сообщении управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, которая ссылается на информацию украинского гидрометцентра, в связи с ухудшением погодных условий, грозой и порывами ветра до 15-20 метров на секунду управление напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра.

Так местным жителям необходимо помнить, что все окна домов должны быть плотно закрытыми. С балконов и лоджий нужно убрать предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Нужно также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стоячей воды на аэродроме в городе Хьюстон местные власти были вынуждены закрыть аэропорт.