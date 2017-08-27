На мосту Патона в Киеве "Москвич" врезался в самосвал

В результате аварии водитель легковушки получил тяжелые травмы. Как сообщают очевидцы, водитель, не справившись с управлением, на встречной полосе врезался в грузовик. "Москвич" передвигался со стороны Левого берега на Правый.

При этом для оказания помощь пострадавшему полиции потребовалась помощь экспертов-взрывотехников. Из автомобиля было изъято оружие, учебные гранаты и пистолеты. По словам представителя полиции, в машине и на дороге обнаружено большое количество отстреленных гильз.

Водителя "Москвича" в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №17, в реанимационное отделение. При этом салон автомобиля был серьезно смят и пострадавшего пришлось вырезать спасателям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 25 августа в Одессе на улице Грушевского произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил - Одесса" и внедорожника.