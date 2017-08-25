В столице осквернили памятник героям АТО

Эти сведения на своей странице в социальной сети Facebook - Максим Романченко. Согласно его данным – в День независимости нашей страны неизвестные решили осквернить монумент героям АТО, облив его краской. Также известно, что памятник в виде меча, пронизывающего карту России, возник в Киеве в память про воинов ВСУ, которые погибли на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, в мае на Харьковщине был осквернен памятник Жертвам войны. На монументе неизвестные при помощи черной краски сделали надпись. Данный факт надругательства уже внесли в реестр досудебных расследований – по статье 297 Уголовного Кодекса.