11:20 25.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице осквернили памятник героям АТО

Неизвестные в столице облили памятник героям АТО краской. 

В столице осквернили памятник героям АТО

Эти сведения на своей странице в социальной сети Facebook - Максим Романченко. Согласно его данным – в День независимости нашей страны неизвестные решили осквернить монумент героям АТО, облив его краской. Также известно, что памятник в виде меча, пронизывающего карту России, возник в Киеве в память про воинов ВСУ, которые погибли на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, в мае на Харьковщине был осквернен памятник Жертвам войны. На монументе неизвестные при помощи черной краски сделали надпись. Данный факт надругательства уже внесли в реестр досудебных расследований – по статье 297 Уголовного Кодекса.


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