10:07 25.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Строительство метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов гривен

На строительство метро в сторону Виноградаря уйдет примерно девять лет.

Строительство метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов гривен

Так, продление Сырецко-Печерской линии метро Киева от станции "Сырец" до района Виноградарь обойдется примерно в 11,2 миллиарда гривен. Такое распоряжение опубликовано на веб-сайте КГГА.

Согласно данному документу, длина новой ветки будет составлять 7,39 километра (1,3 километра закрытой прокладки, а также 6,09 километра открытой). Новая ветка включит в себя четыре станции. Общая стоимость указанных работ будет составлять 11 миллиарда 186,6 миллиона гривен. На первую очередь – то есть две станции – уже выделено 4,9 миллиарда гривен, а также на третью и четвертую - 2,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, В. Кличко ранее заявил, что на Виноградарь метро начнут строить в 2017 г.


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