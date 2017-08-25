На проспекте Победы произошло ДТП: погибла женщина

ДТП было зафиксировано в столице около остановки транспорта произошло ДТП. По итогам данного ДТП погибла женщина. Такие данные поступили от издания "Киев Оперативный".

Поздно вечером – 24-го августа - на проспекте Победы прямо около остановки транспорта под названием "Чайка" в 21:30 вечера примерно женщина, примерно 40-ка лет, перебегала восьмиполосную автотрассу. Водитель авто марки Daewoo как раз ехал в сторону выезда из столицы и не заметил женщину, сбив ее - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Кубани в воду рухнул автобус, и в результате данного ДТП погибло 14 человек.