14:46 25.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На проспекте Победы произошло ДТП: погибла женщина

Вчера – 24-го августа - поздно вечером на столичном проспекте Победы произошла авария.

На проспекте Победы произошло ДТП: погибла женщина

ДТП было зафиксировано в столице около остановки транспорта произошло ДТП. По итогам данного ДТП погибла женщина. Такие данные поступили от издания "Киев Оперативный".

Поздно вечером – 24-го августа - на проспекте Победы прямо около остановки транспорта под названием "Чайка" в 21:30 вечера примерно женщина, примерно 40-ка лет, перебегала восьмиполосную автотрассу. Водитель авто марки Daewoo как раз ехал в сторону выезда из столицы и не заметил женщину, сбив ее - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Кубани в воду рухнул автобус, и в результате данного ДТП погибло 14 человек.


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