13:32 10.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Взорванный в Киеве дом восстановлению не подлежит, людей отселят во временное жилье - КГГА

Столичная власть считает нецелесообразным восстановление дома, который был разрушен в результате взрыва 8 июля в Голосеевском районе.

Взорванный в Киеве дом восстановлению не подлежит, людей отселят во временное жилье - КГГА

Ему более 70 лет и он восстановлению не подлежит. Об этом в понедельник, 10 июля, на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

Он также пояснил, что после проведения экспертизы будет определена возможность представления жилья для пострадавших жильцов дома. По состоянию на утро понедельника 24 человека из зарегистрированных в доме 77 жильцов уже отселены во временное жилье, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июля возле метро Голосеевская в Киеве в жилом доме по адресу Голосеевский проспект, 70-2, произошел взрыв. При взрыве в трехэтажном доме погибла женщина, позже спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.


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