В Киеве в драке после аварии пострадал полицейский

Двое мужчин пытались перебежать проспект Победы в неустановленном для этого месте. В результате один из них погиб на месте происшествия. После аварии завязалась драка, в которой пострадал патрульный полицейский.

Как сообщают очевидцы, авария произошла возле парка Нивки. Товарищ погибшего пытался оттащить тело с дороги, но, вызвав полицию и скорую помощь, скрылся с места происшествия.

Чуть позже на месте дорожно-транспортного происшествия появились четверо мужчин, один из которых был в неадекватном состоянии, бросался на людей и требовал водителя.

Один из полицейских пытался утихомирить дебошира, однако тот ударил его в лицо. После этого патрульный был вынужден сделать предупредительный выстрел из табельного оружия и только после применения физической силы мужчину удалось успокоить и задержать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июля на автодороге Мариуполь - Урзуф произошло лобовое столкновение автомобилей Mersedes и Geely, погибли два человека, еще один − в тяжелом состоянии.