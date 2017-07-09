В центре Киева усилили меры безопасности - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, в течение 9-10 июля в Киеве будут находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и генсек ООН Антонино Гуттереш.

Таким образом, сейчас около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают безопасность и порядок в центральной части города.

Кроме того, нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

Также столичная власть призывает граждан Украины не нарушать требования законодательства и вести себя цивилизованно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начали переговоры в Администрации президента.