16:00 09.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева усилили меры безопасности - ФОТО

В связи с приездом иностранных делегаций усилены меры безопасности возле администрации презедента Украины.

В центре Киева усилили меры безопасности - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, в течение 9-10 июля в Киеве будут находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и генсек ООН Антонино Гуттереш.

Таким образом, сейчас около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают безопасность и порядок в центральной части города.

Кроме того, нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

Также столичная власть призывает граждан Украины не нарушать требования законодательства и вести себя цивилизованно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начали переговоры в Администрации президента. 


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