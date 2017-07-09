Маршрут столичного скоростного трамвая будет продолжен до Дворца Спорта

В субботу, 8 июля, объявлен тендер на проектирование трамвайного маршрута. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте публичных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость работ составляет 13 миллионов 177,8 тысяч гривен.

Проектирование будет проходить на участке от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта". При этом, скорее всего путь будет проходить по улице Жилянской, так как на параллельной - Саксаганского проложили новую теплотрассу, когда демонтировали рельсы трамвая в начале 2000-х годов.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 17 июля. Аукцион состоится 24 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице уже создали концепцию по обращению с твердыми отходами. Так, в Киеве была разработана схема обращения с отходами быта. Именно там будет организована сортировка мусора.