В результате взрыва в Киеве одна женщина умерла, еще три человека находятся в больнице - ФОТО

Еще три человека получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, женщина умерла в автомобиле скорой помощи. Трое - находятся в больнице, еще три человека отказались от госпитализации.

Спасатели точно знают о еще одном человеке, который может находиться под завалами в здании. Это парень, который лежачий был, - отметила она, уточнив, что, по предварительным данным, он находился на третьем этаже.

При этом Водолага не смогла сразу указать количество квартир в доме и людей, которые проживали в этой трехэтажке, но отметила, что их количество "измеряется единицами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Голосеевском районе столицы в субботу, 8 июля, прогремел взрыв. Возле гостиницы "Мир" в жилом доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате взрыва обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами.

Скорая помощь увезла в больницу двух человек с телесными повреждениями. Сейчас на месте происшествия работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.