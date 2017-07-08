В Голосеевском районе в жилом доме прогремел взрыв

Так, это взорвался бытовой газ, и в итоге двое граждан уже направлены в больницу с травмами. Такое сообщение поступило от ГУ Нацполиции столицы – в социальной сети. Предварительно известно – это был взрыв именно газа в жилом доме. В итоге рухнуло междуэтажное перекрытие, два человека уже госпитализированы.

Сейчас на месте событий трудятся столичные спасательные службы, работает оперативная группа, уже приехала криминалистическая лаборатория. Сейчас завалы разбирают и эвакуируют людей.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Кривой Рог взрыв прогремел в жилом доме в июне.