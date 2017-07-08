Количество жертв взрыва дома в Киеве выросло - ФОТО

Спасатели обнаружили под завалами тело молодого мужчины. Как сообщили спасатели, тело нашли на третьем этаже, а затем носилки с телом зафиксировали на лебедке и кран опустил его на землю. Отец погибшего узнал в нем своего сына.

Полиция открыла по факту взрыва уголовное дело. Следователи столичной полиции квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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По данным пресс-служба Национальной полиции, это был взрыв бытового газа. К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро - травмированы, - констатировали в полиции, добавив, что на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Сотрудники полиции сейчас оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами, - заверили правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв в трехэтажном доме возле гостиницы " Мир" прогремелоколо двух часов дня. В результате взрыва дом обрушился, в соседних зданиях разбились окна. Обрушившийся дом расположен в нескольких десятках метров от станции метро Голосеевская.