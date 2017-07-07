В столице поменяют движение маршрута автобуса №108

По причине работ на асфальтобетонном покрытии на улице Ахматовой в столице будет изменено движение маршрута номер 108 автобуса.
Так, на проезжей части на Ахматовой вскоре будут проводить ремонтные работы. По этой причине работа автобуса номер 108 будет на время изменена. Такое сообщение поступило от представителей "Киевпастранса".
Таким образом – девятого июля движение автобусов 108-го маршрута поменяют в связи с работами по устройству асфальтобетонного покрытия на Ахматовой. Работы будут вестись начиная от Григоренко и до улицы Драгоманова – также уточняют в сообщении.
Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице было восстановлено движение автобусов номер 46.