06:00 07.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в пятницу ожидается бум свадебных пар

В пятницу, 7 июля, в Киеве отдел государственной регистрации актов гражданского положения ожидает наплыв желающих зарегистрировать брак.

В Киеве в пятницу ожидается бум свадебных пар

На дату так называемой "счастливой семерки" - 7.07.2017 только в Центральном ОГРАГП зарегистрировано на роспись около ста пар. Расписывать по 12 пар в час нетрадиционная статистика в будний день для ЗАГСов.

Обычно по пятницам в главный отдел регистрации столицы приходят для женитьбы 10-20 пар в день, - пояснили в Главном территориальном управление юстиции в Киеве.

Там также отметили, что в Деснянском, Днепровском и Печерском отделах госрегистрации ожидают в этот день по полсотни пар, тогда как в обычный день в этих отделах расписываются по 5-8 пар в день.

Напомним, традиция жениться в день "счастливой семерки" пришла в Украину из Европы. Там верят, что семьи, созданные в подобные даты, особенно счастливы.

Как сообщал УРА-Информ, необычная дата 12.12.12 вызвала свадебный бум во многих странах мира, особенно среди падких на символизм европейцев и азиатов. Количество запланированных свадеб в этот день в десятки раз превысило среднестатические показатели декабря.


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