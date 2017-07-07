В Киеве маршрутка влетела в столб - ФОТО

К счастью, никто из пассажиров в аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло возле станции метро Лесная.

Водителю автобуса Бровары – Киев стало плохо. Похоже, что у него случился приступ эпилепсии.

В результате его машина въехала в Infiniti, а та в свою очередь врезалась в Renault. После этого маршрутка врезалась в столб.

Помощь водителю оказывали его коллеги. Мужчина пришел в себя, но не понимал, что произошло.

Также на инцидент среагировал патруль полиции, который проезжал рядом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 5 июля, на Петровке произошла масштабная авария. В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительным данным за рулем серого Mitsubishi Lancer, который и стал причиной аварии, находился полицейский.