На улице Ахматовой ограничат движение транспорта

Так, на Ахматовой вскоре должны будут внедрить ограничения на передвижение транспорта. Согласно данным Киевавтодора – от Драгоманова и до проспекта Григоренко в Дарнице девятого июля с восьми утра и по 19-ть вечера ограничат движение всего автотранспорта. В Киевавтодоре уже принесли извинения за возможные неудобства для водителей в связи с проведением таких работ.

Как сообщал УРА-Информ, в столице также планировались ограничения на Обсерваторной улице. Ограничения действуют с пятого по шестое июля – сообщали ранее в КГГА.