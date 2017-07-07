01:00 07.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Ахматовой ограничат движение транспорта

По причине работ по организации асфальтобетонного покрытия в столице на Ахматовой должны ограничить передвижение авто.

На улице Ахматовой ограничат движение транспорта

Так, на Ахматовой вскоре должны будут внедрить ограничения на передвижение транспорта. Согласно данным Киевавтодора – от Драгоманова и до проспекта Григоренко в Дарнице девятого июля с восьми утра и по 19-ть вечера ограничат движение всего автотранспорта. В Киевавтодоре уже принесли извинения за возможные неудобства для водителей в связи с проведением таких работ.

Как сообщал УРА-Информ, в столице также планировались ограничения на Обсерваторной улице. Ограничения действуют с пятого по шестое июля – сообщали ранее в КГГА.


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