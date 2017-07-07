16:32 07.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100169209:mysnichenko

На столичном ж/д вокзале появится бесплатный Wi-Fi

Уже с конца июня 2017 г. "Укрзализныця" внедрила на центральном ж/д вокзале доступ к Wi-Fi.

На столичном ж/д вокзале появится бесплатный Wi-Fi

Так, на столичном вокзале в залах ожидания для пассажиров появился доступ к бесплатному Wi-Fi. Такое сообщение поступило от представителей "Укрзализныци". Согласно этим данным – выделенная линия функционирует со скоростью 100 мегабит за одну секунду.

На данный момент выполняются работы обустройства интернет-доступа в сервисном центре вокзала. Также идет настройка в комнатах для отдыха, в комнатах для матери и ребенка и прочих на Южной станции вокзала. После завершения всех этих работы примерно 700 граждан смогут одновременно подключиться к Wi-Fi.

Как сообщал УРА-Информ, в украинских школах также планируют провести Wi-Fi.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив