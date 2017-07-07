На Русановке запустили все светомузыкальные фонтаны

Такое сообщение поступило от КГГА. Седьмого июля при участии П. Пантелеева будет проведен запуск последней третьей очереди фонтанов. То есть – на 100 процентов заработают уже все имеющиеся здесь фонтаны – в количестве 12-ти штук.

При этом в КГГА ранее также обещали устроить запуск третьей очереди фонтана – уже в конце июня. Высота данных фонтанов будет составлять 30-ть метров. Они будут оснащены вечерней подсветкой и будут иметь музыкальное сопровождение. В строительство их вложено 13 миллионов.

Как сообщал УРА-Информ, фонтан на Майдане планировали отреставрировать до мая.