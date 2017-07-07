17:05 07.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Русановке запустили все светомузыкальные фонтаны

Седьмого июля в столице запланирован запуск всех светомузыкальных фонтанов, которые установлены на Русановке. 

На Русановке запустили все светомузыкальные фонтаны

Такое сообщение поступило от КГГА. Седьмого июля при участии П. Пантелеева будет проведен запуск последней третьей очереди фонтанов. То есть – на 100 процентов заработают уже все имеющиеся здесь фонтаны – в количестве 12-ти штук.

При этом в КГГА ранее также обещали устроить запуск третьей очереди фонтана – уже в конце июня. Высота данных фонтанов будет составлять 30-ть метров. Они будут оснащены вечерней подсветкой и будут иметь музыкальное сопровождение. В строительство их вложено 13 миллионов.

Как сообщал УРА-Информ, фонтан на Майдане планировали отреставрировать до мая.


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