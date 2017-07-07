Десять тысяч детей стоят в очереди в детсады столицы

Такое сообщение недавно поступило от мэра столицы В. Кличко. Согласно его словам – на данном этапе примерно десять тысяч детей еще только стоят в очередях, чтобы попасть в детсад города. И власть столицы пообещала, что спустя два-три года проблема решится.

Кличко добавил, что в 2017 г. свои двери откроют десять новых детсадов, а это позволит уменьшить очередь детей на 3500 примерно человек. В указанном направлении сейчас продолжается работа, учитываются пожелания граждан, и поддерживают тех, кто отдает детей в частные детсады.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кличко анонсировал создание в детсадах 660 новых мест.