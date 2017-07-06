В трех киевских районах вновь на две недели отключают горячую воду

Начиная со среды, 5 июня, "Киевэнерго" прекратило горячее водоснабжение для части потребителей Печерского, Днепровского и Голосеевского районов. Тут до 18 июля будут проводится гидравлические испытания теплосетей столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевэнерго", горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 лечебного учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе; 207 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств - в Днепровском районе; 1 жилого дома и 9 ведомств - в Голосеевском.

При этом в ведомстве напоминают, что узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на их сайте.

Напомним, гидравлические испытания - это метод диагностики, позволяющий заблаговременно выявить и наладить поврежденные и изношенные участки теплосетей. Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до +40°С, подается в теплосетей с повышенным давлением.

Как сообщал УРА-информ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на поставку горячей воды для "Киевэнерго". Вместе с тем НКРЭКУ снизила тариф на отопление. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 4 июля.