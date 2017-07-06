Под зданием Кабмина Porsche въехала в толпу людей - ФОТО

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает помощник народного депутата Анны Романовой Денис Кривопалый, сегодня на Грушевского собрались пенсионеры МВД. Внезапно в толпу людей въехал Porsche Panamera.

Иномарка переехала ногу одному из активистов. При этом очевидцы утверждают, что от водителя сильно разило алкоголем. После чего в машину полетел громкоговоритель и камни. Сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину в кольцо.

В свою очередь журналисты с места события сообщают, что Porsche буквально сбил людей с ног. Митингующие едва не линчевали нарушителя, разбив ему лобовое стекло и спустив воздух в колесах автомобиля. От расправы его спасла полиция, которая была рядом.

Между тем, по словам очевидцев, полиция задержала самого активного активиста, а задержан ли водитель дорогой иномарки, пока не известно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Подольском районе столицы в ночь на четверг, 6 июля, неизвестный похитили автомобиль Range Rover. Пытаясь уйти от преследование, угонщик протаранил полицейскую машину.