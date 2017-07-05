В столице реконструируют парк Партизанской славы

Так, власть столицы хотела бы уже весной 2018 г. завершить все работы по реконструкции парка Партизанской славы. Такое сообщение поступило от представителей мэра города В. Кличко. Согласно этим данным – с целью проверки ранее выбрали именно этот парк, ведь он достаточно популярен среди местных жителей.

Здесь хотят вскоре провести благоустройство территорий, выполнить ландшафтный дизайн, организовать полив, освещение, мусорные урны. В целом же в городских парках должны быть обустроены спортивные зоны, а также другие – для взрослых и для детей.

Как сообщал УРА-Информ, в Дарницком районе обустроят парк отдыха.