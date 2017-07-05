В столице частично очистят завод "Радикал" от опасных отходов

Так, в нынешнем году запланированы мероприятия по частичной очистке территории городского завода “Радикал”. Такое сообщение поступило от П. Пантелеева – замглавы КГГА – в рамках заседания комиссии по экобезопасности. Известно, что в 2000 г. Арбитражным судом столицы предприятие "Радикал" признали банкротом. Также завод признали особо опасным и был назначен управляющий санацией. Сейчас завод – один из самых опасных промобъектов в части воздействия на экологию.

Как сообщал УРА-Информ, в комиссии сферы экологии сообщили, что власть столицы сама не сможет решить проблему завода "Радикал".