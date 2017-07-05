01:00 05.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице частично очистят завод "Радикал" от опасных отходов

В столичном бюджете на 2017 г. предусмотрят 4,5 млн грн – для природоохранных мероприятий.

В столице частично очистят завод

Так, в нынешнем году запланированы мероприятия по частичной очистке территории городского завода Радикал”. Такое сообщение поступило от П. Пантелеева – замглавы КГГА – в рамках заседания комиссии по экобезопасности. Известно, что в 2000 г. Арбитражным судом столицы предприятие "Радикал" признали банкротом. Также завод признали особо опасным и был назначен управляющий санацией. Сейчас завод – один из самых опасных промобъектов в части воздействия на экологию.

Как сообщал УРА-Информ, в комиссии сферы экологии сообщили, что власть столицы сама не сможет решить проблему завода "Радикал".


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