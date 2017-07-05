В Киеве произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительным данным за рулем серого Mitsubishi Lancer, который и стал причиной аварии, находился полицейский.

Как сообщают очевидцы, скорая помощь уже везла в больницу нескольких пострадавших. Они находятся в тяжелом состоянии.

Свидетели также рассказали, что Mitsubishi ехал со скоростью порядка 130-140 километров в час. Петляя он зацепил Toyota Camry и при съезде с Московского моста в сторону станции метро "Петровка" возле остановки общественного транспорта машину резко развернуло поперек и она врезалась в "КИА", которую откинуло на "Жигули" и "Дастер рено".

При этом после аварии на дороге остались лежать документация, протоколы, пистолет и резинка, что навело на мысль, что за рулем был полицейский и в машине их было двое. Они оба хотели убежать, но потеряли сознание, - рассказали очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли три человека, из них один ребенок.