Нескольким районам столицы отключат горячую воду

Такое сообщение недавно распространили в "Киевэнерго". Так, согласно этим данным – с четвертого и по 18-е июля будет прекращена подача горячей воды для жителей перечисленных районов. Все дело – в проведении гидравлических испытаний.

По этой причине для сразу 558-ми жилых домов будет прекращена подача горячей воды. Также без горячей воды останутся – 31 лечебное учреждение, 21 детсад, 20-ть школ также и 229 организаций – в Печерском районе. В Днепровском районе без воды останутся 11 школ, а также 38 организаций. В Голосеево – жилой дом и девять организаций.

Как сообщал УРА-Информ, водоснабжение было восстановлено для н.п. Авдеевка.