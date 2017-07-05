15:08 05.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Нескольким районам столицы отключат горячую воду

Снабжение горячей водой вскоре должно быть прекращено для некоторых жителей Печерска, а также Голосеево и Днепровского района столицы.

Нескольким районам столицы отключат горячую воду

Такое сообщение недавно распространили в "Киевэнерго". Так, согласно этим данным – с четвертого и по 18-е июля будет прекращена подача горячей воды для жителей перечисленных районов. Все дело – в проведении гидравлических испытаний.

По этой причине для сразу 558-ми жилых домов будет прекращена подача горячей воды. Также без горячей воды останутся – 31 лечебное учреждение, 21 детсад, 20-ть школ также и 229 организаций – в Печерском районе. В Днепровском районе без воды останутся 11 школ, а также 38 организаций. В Голосеево – жилой дом и девять организаций.

Как сообщал УРА-Информ, водоснабжение было восстановлено для н.п. Авдеевка.


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