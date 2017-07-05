Движение ограничат на улице Обсерваторной

Так, перемещение авто будет вскоре ограничено от улицы Сечевых Стрельцов и до улицы Бульварно-Кудрявская. Движение ограничат начиная с пятого июля 22-ух часов вечера и по шестое июля семь часов утра. Такие данные распространила ранее КГГА.

В этот период времени на улице Обсерваторная будут обустраивать автодорожное покрытие. В корпорации "Киевавтодор" уже просили водителей понимающе отнестись с указанным трудностям, которые связаны с проведением ремонтных работ.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве закроют работу некоторых маршрутов трамваев.