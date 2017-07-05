11:39 05.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100169043:mysnichenko

Движение ограничат на улице Обсерваторной

По причине работ по организации автодорожного покрытия на столичной улице Обсерваторной должны вскоре будут ограничить движение транспорта.

Движение ограничат на улице Обсерваторной

Так, перемещение авто будет вскоре ограничено от улицы Сечевых Стрельцов и до улицы Бульварно-Кудрявская. Движение ограничат начиная с пятого июля 22-ух часов вечера и по шестое июля семь часов утра. Такие данные распространила ранее КГГА.

В этот период времени на улице Обсерваторная будут обустраивать автодорожное покрытие. В корпорации "Киевавтодор" уже просили водителей понимающе отнестись с указанным трудностям, которые связаны с проведением ремонтных работ.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве закроют работу некоторых маршрутов трамваев.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив