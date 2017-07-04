20:57 04.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева у мужчины отобрали сумку с 2,4 миллионами гривен

В центре Киева во вторник, 4 июля, неизвестные напали на мужчину возле отделения банка.

В центре Киева у мужчины отобрали сумку с 2,4 миллионами гривен

Злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,4 миллионов гривен. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Подольском районе.

Нападавшие были в медицинских масках, они брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом и забрали сумку с деньгами. После чего злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti. Полиция объявила в столице план "Перехват" для розыска и задержания нападавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Дарницком районе города Киева во вторник, 30 мая, вооруженные грабители в масках отобрали у водителя BMW сумку в деньгами. По предварительным данным в ней было около 180 тысяч гривен.


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