22:32 04.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве возле супермаркета произошла стрельба, ранен мужчина

В Киеве во вторник, 4 июля, возле супермаркета, расположенного на улице митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе, произошла стрельба.

В Киеве возле супермаркета произошла стрельба, ранен мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, информация о стрельбе ним поступила после часу дня. Пострадавший получил огнестрельное ранение из травматического оружия.

Скорая помощь увезла 32-летний киевлянин в больницу. При этом он пояснил, что неизвестный мужчина подошел к нему, сказал несколько слов и выстрелил в его сторону из неустановленного короткоствольного оружия, а затем ушел.

Вместе с тем начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин отметил, что полиция провела осмотр места происшествия, опросила возможных свидетелей и очевидцев и сейчас проверяет видеозаписи с камер наблюдения. С места происшествия изъято две гильзы, предварительно - из травматического оружия и сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в Подольском районе произошла стрельба, в результате которой был травмирован работник газовой службы.


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