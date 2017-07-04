В Киеве в подъезде дома застрелили мужчину - ФОТО

Инцидент произошел в полдень. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями головы.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, опубликованном в Facebook. В полиции также отметили, что личность погибшего уже установлена. Это киевлянин 1956 года рождения, который жил в этом подъезде.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Усилия оперативных служб направленные на установление злоумышленника, который застрелил киевлянина, - говорится в сообщении. По факту смерти полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украиын "умышленное убийство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева произошла драка с ножом, есть погибший.