13:16 04.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве обстреляли дежурную бригаду Киевгаза

В понедельник вечером, 3 июля, в Подольском районе Киева неизвестные обстреляли сотрудников Киевгаза.

В Киеве обстреляли дежурную бригаду Киевгаза

Дежурная бригада компании на момент нападения проводила ремонтные работы. Как сказано на странице в Facebook предприятия, инцидент произошел около девяти часов вечера на улице Абрикосовая.

Тут сотрудники Киевгаз во время выполнения аварийных работ по врезке в газопровода подверглись безосновательному нападению вооруженных злоумышленников. В результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу.

Полиция оперативно задержала нападавших и сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник в Днепровском районе столице в подъезде одной из многоэтажек застрелили мужчину. Инцидент произошел в полдень. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями головы.


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