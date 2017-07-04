В Киеве обстреляли дежурную бригаду Киевгаза

Дежурная бригада компании на момент нападения проводила ремонтные работы. Как сказано на странице в Facebook предприятия, инцидент произошел около девяти часов вечера на улице Абрикосовая.

Тут сотрудники Киевгаз во время выполнения аварийных работ по врезке в газопровода подверглись безосновательному нападению вооруженных злоумышленников. В результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу.

Полиция оперативно задержала нападавших и сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник в Днепровском районе столице в подъезде одной из многоэтажек застрелили мужчину. Инцидент произошел в полдень. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями головы.