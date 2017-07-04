Столичный следователь попался на взятке

Так, следователь требовал дать ему взятку в размере 76-ти тысяч гривен. Взятка – за непривлечение человека к уголовной ответственности – по итогам ДТП, в котором погибла женщина. Такое сообщение поступило от прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры, а также СБУ четвертого июля провели задержание следователя столичной полиции – при получении им взятки в объеме 76-ти тысяч гривен. Правоохранитель хотел эту сумму за следственные действия, которые бы привели к непривлечению к ответственности человека – за совершение им ДТП. При получении второй части взятки – 50 тыс. гривен – следователь был задержан.

Как сообщал УРА-Информ, в июне чиновник столицы попался на взятке в 285 тысяч гривен.