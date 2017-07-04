НКРЭКУ снова поднимает цены на горячую воду в столице

Вместе с тем НКРЭКУ снизила тариф на отопление. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 4 июля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь стоимость одного Гкал тепла снизилась с 1416,96 к 1414,45 гривен при наличии счетчика. Для домов, не оснащенных приборами учета, стоимость обогрева одного квадратного метра снизится с 32,97 гривен до 32,91 гривен.

Вместе с тем были Комиссия подняла цены на поставку горячей воды для населения и теперь один кубометр при наличии полотенцесушителя будет стоить 84,45 гриве вместо 83,10 гриве, а без него - 78,08 гривен вместо 76,71 гривен.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, киевляне могут платить за горячую воду, как за холодную, если ее температура не соответствует нормам.