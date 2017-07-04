14:50 04.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен официально предупредил пассажиров о подорожании проезда

В столичном метро с 15 июля подорожает проезд на одну гривну. Таким образом, стоимость разовой поездки в метрополитене составит пять гривен.

Киевский метрополитен официально предупредил пассажиров о подорожании проезда

Об этом информирует Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, это был вынужденный и непростой шаг для городских властей.

"Тариф в общественном транспорте изменится с 15 июля. Стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривень, при пополнении карты на 50 поездок - 4,5 грн", - говорится в сообщении.

В свою очередь залоговая стоимость карточки остается без изменений - 12 грн. При этом все записанные поездки будут действительны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", СБУ задержала мужчину, который в воскресенье, 2 июля, заявил о минировании нескольких станций киевского метро.


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