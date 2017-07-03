12:49 03.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве полиция изъяла у ранее судимого мужчины оружие и наркотики - ФОТО

Столичные полицейские задержали преступника у которого обнаружили амфетамин, экстази и кастет.

В Киеве полиция изъяла у ранее судимого мужчины оружие и наркотики - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, правоохранители на улице Краковской Днепровского района провели оперативно розыскные мероприятия в ходе которых разоблачили подозрительного мужчину с запрещенными веществами.

В результате сотрудники полиции конфисковали у мужчины 100 граммов амфетамина, несколько таблеток экстази, электронные весы, пакеты для фасовки наркотиков и кастет.

По их словам, общая стоимость изъятых запрещенных веществ составила более 50 тысяч гривен.

Также правоохранительные органы выяснили, что 20-летний киевлянин уже имел ранее судимость за совершение подобного преступления.

На данный момент открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 309  и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещества и предметы отправили для проведения экспертизы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украина с начала текущего года конфисковала более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ. 


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