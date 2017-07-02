В столице заминировали станцию "Театральная"

Сегодня про это рассказала Н. Макогон – пресс-секретарь предприятия "Киевский метрополитен". Согласно ее словам – утром второго июля получили сведения о том, что было минирование станции "Театральная". В подобных случаях должны с целью проверки закрыть саму станцию и узел пересадки, то есть – также станцию Золотые ворота.

На месте сейчас продолжается проверка. На местах трудятся правоохранители, а также взрывотехники, работники ГСЧС. Пресс-секретарь добавила также, что если данные про минирование не подтвердятся, скоро станцию для пассажиров вновь откроют.

Как сообщал УРА-Информ, сообщение про минирование станции "Театральная" поступало 13-го июня.