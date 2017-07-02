14:03 02.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице закрыли станции "Оболонь" и "Минская"

Сегодня – второго июля – уже ранее утром "минировали" станцию "Театральная". 

В столице закрыли станции

На данный же момент были для пассажиров закрыты станции "Оболонь", а также  "Минская". Про это уже передали украинские СМИ. Причина же закрытия данных двух станций – пока не уточняется.

При этом около входа к двум этим станциям уже видели людей в спецформе. Ранее же была информация про минирование станции "Театральная" – но спустя какое-то время данные про минирование не подтвердились. Никаких опасных предметов обнаружено не было и работа транспорта была восстановлена.

Как сообщал УРА-Информ, про минирование станции "Театральная" передавали в пресс-службе предприятия "Киевский метрополитен". 


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