19:33 02.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

В Киеве до конца дня воскресенья, 2 июля, ожидается сильный ветра.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Порывы в некоторых местах могут достигать 15-18 метров на секунду. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные украиснких синоптиков.

В связи с чем Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра. Так, в первую очередь необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

При этом если в момент сильных порывов человек оказался на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вследствие сильного ветра в Черкасской области пострадали 48 человек.


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