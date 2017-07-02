Полиция задержала "минера" столичного метро

Информация оказалась ложной и на данный момент все станции метро работают в обычном режиме. Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники Киевского управления Службы безопасности оперативно установили место, откуда поступил сигнал и задержали мужчину в одном из сел Киевской области.

При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России. Сейчас полиция решается вопрос об открытии уголовного дела.

Вместе с тем в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заверили, что Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" возобновили работу после сообщений о минировании. Взрывоопасные предметы тут не обнаружены.

Станция "Площадь Льва Толстого" также уже осмотрена и работаем в обычном режиме, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня после обеда на телефон спецлинии "102" поступило сообщение о минировании станций метрополитена " Оболонь" и "Минска". А через час снова поступило сообщение от того же лица о минировании еще двух других станций метрополитена - "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".