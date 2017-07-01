Синоптики предупреждают о грозе и шквалах в Киеве

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в ночь на пятницу, 30 июня, в ряде областей прошли ураганные ливни.