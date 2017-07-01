Синоптики предупреждают о грозе и шквалах в Киеве

В украинской столице до конца суток ожидаются гроза и шквалы скоростью 15-20 м/с.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в ночь на пятницу, 30 июня, в ряде областей прошли ураганные ливни.